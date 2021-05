Osasco pode criar memorial em homenagem às vítimas da covid-19

Tramita na Câmara Municipal de Osasco um projeto de lei que determina a criação de um memorial em homenagem às vítimas da covid-19 na cidade. De autoria do presidente do Legislativo, vereador Ribamar Silva (PSD), o texto prevê a instalação do memorial no Velório Municipal.

publicidade

O texto permite ainda a criação de uma página em memória às vítimas fatais da covid-19 em Osasco no site da Prefeitura, como uma espécie de memorial virtual. Ribamar diz que criou o projeto “em respeito a cada vida perdida e aos sentimentos de seus familiares”.

Em pouco mais de um ano de pandemia, a cidade de Osasco ultrapassa a marca de 1.800 mortes pela covid-19. Do total de óbitos, quase 1 mil ocorreram no município. Os demais são de osasquenses que morreram em decorrência da doença em outros municípios.

publicidade

Para virar lei, o PL 61/2021 precisa ser aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito Rogério Lins (Podemos).

Barueri

publicidade

Na região, o município de Barueri é o primeiro a implantar um monumento em homenagem às vítimas da covid-19. Trata-se da Praça do Memorial, inaugurada na última sexta-feira (21). Até o momento, Barueri já registrou mais de 800 mortes em decorrência da covid-19. Em todo o país, a doença já matou mais de 450 mil.

CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO// Osasco chega a 200 mil doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas