Osasco pode ter funeral gratuito para doador de órgãos

Tramita na Câmara Municipal de Osasco um projeto de lei que visa conceder funeral gratuito aos munícipes de Osasco que tiveram os órgãos ou tecidos corporais doados após a morte.

O PL 76/2018, apresentado pelo vereador Antonio Aparecido Toniolo (PCdoB) estabelece que: “Os doadores de órgãos ou tecidos, cujo óbito venha ocorrer no município de Osasco, ficam isentos do pagamento das taxas com a realização de velório e sepultamento, nos cemitérios do município”.

Além disso, “se os familiares ou responsáveis pelo finado optarem por urna funerária de padrão superior à oferecida nos termos desta lei, será cobrado o valor da diferença entre os preços das urnas funerárias”.

Toniolo afirma que “o objetivo principal do projeto é promover a conscientização e incentivar os cidadãos sobre o programa de doação de órgãos”.

Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito.