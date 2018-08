Osasco premia professores inovadores com até R$ 13 mil

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, abre, de 13 de agosto a 6 de setembro, as inscrições para o Prêmio Professor Inovador, voltado aos profissionais da rede pública municipal da cidade.

As inscrições deverão ser feitas pessoalmente ou por procuração no protocolo da secretaria (Rua Eclísio Viviani, 126, Centro), de segunda sexta-feira, das 8h às 17h.

O prêmio visa reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de docentes que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos em sala de aula e dar visibilidade às práticas pedagógicas consideradas exitosas e que sirvam de experiência para que possam ser adotadas na prática diária.

Os projetos devem estar concluídos e terem sido efetuados no 2º semestre de 2017 ou no 1º semestre de 2018, sob pena de desclassificação. Cada professor só poderá se inscrever com um projeto, em uma única modalidade.

O inscrito deverá preencher todos os dados solicitados na ficha de inscrição, com declaração assinada pelo diretor e/ou pelo coordenador pedagógico da unidade, confirmando que o projeto ocorreu na escola no período relatado.

O projeto deve conter introdução, justificativa, objetivos (geral e específico), metodologia, público envolvido (número de educandos, funcionários da escola, professores, pais e comunidade), estratégias e/ou descrição da atividade, recursos utilizados, cronograma de desenvolvimento, tempo de duração, forma de avaliação, produto final, conclusão e referências.

30 premiados

Em 2018 serão premiados 30 professores, sendo 15 classificados do 1° ao 5º lugar por modalidade (cinco da Educação Infantil, cinco do Ensino Fundamental e cinco da Educação de Jovens e Adultos/Educação Popular), e outros 15 classificados, independentemente da modalidade, por ordem decrescente de notas, a partir da nota do sexto lugar. A classificação será do 6º ao 10º lugar, do 11º ao 15º, e do 16º ao 20º.

A premiação será de R$ 13 mil (1º lugar); R$ 11 mil (2º lugar); R$ 9 mil (3º lugar); R$ 7 mil (4º lugar); e R$ 6 mil (5º lugar). Para os demais 15 professores classificados, independentemente da modalidade, por ordem decrescente de notas, a partir da nota do sexto lugar, será de R$ 5 mil (6º ao 10º lugar), R$ 4 mil (11º ao 15º), e R$ 3,4 mil (16º ao 20º lugar).

Caso haja mais de um autor no projeto inscrito, apenas o autor principal, responsável pela inscrição, receberá o valor da premiação e a certificação, não cabendo à Secretaria de Educação nenhuma responsabilidade na divisão de prêmios.

Todos os detalhes da portaria que instituiu o concurso podem ser conferidos aqui.