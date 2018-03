Osasco promove ações de inclusão no mercado de trabalho

A Prefeitura de Osasco realizou, apenas neste ano, 216 atendimentos por meio do programa Osasco Integra. O resultado foi 79 convocações e 27 encaminhamentos para o mercado de trabalho. Entre os beneficiados, 25 são imigrantes/refugiados, uma pessoa vivia em situação de rua e outra em situação de drogadição.

A inclusão se dá através de qualificação profissional e elevação da educação formal por meio de cursos e de parcerias com a iniciativa privada, sensibilizando empregadores quanto às práticas de valorização da diversidade, além do incentivo à criação de empreendimentos voltados à economia solidária (costura, artesanato, alimentação, agricultura urbana e cooperativas de reciclagem).

Criado em 2017 com o objetivo de ampliar o atendimento social na cidade, o programa atende jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e/ou em serviço de acolhimento; população em situação de rua; mulheres vítimas de violência doméstica; população LGBTTI; imigrantes e refugiados; egressos do sistema prisional; pessoas em situação de drogadição; e comunidades tradicionais (indígenas, ciganas, quilombolas etc).

Após se cadastrarem no Portal do Trabalhador, os interessados fazem os cursos oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI).

Alguns cursos são feitos por meio de parceria, como a que ocorre com a empresa Smart Institute, que oferece 100 vagas na área de informática para os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. As aulas acontecem na sede da própria empresa.

Em breve, o programa receberá um reforço assim que for assinado contrato de parceria entre a Prefeitura e o Senac/Osasco. A instituição oferecerá 600 vagas para cursos de formação profissional, entre os quais panificação, alimentos e assistente-administrativo.

Serviço

Os cursos são ministrados no Portal do Trabalhador do Jardim Santo Antônio (Avenida João de Andrade, 1778), na Casa de Cultura do Jardim Bonança (Rua Dr. Miguel Campos s/nº) e no Centro de Formação dos Professores (Avenida Marechal Rondon, 263, centro). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3653-1133, ramal 1164.