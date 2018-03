Osasco reabre Casa Vida Nova, para crianças vítimas de violência

A rede de proteção que cuida das pessoas que vivem ou estão em situação de vulnerabilidade em Osasco acaba de ganhar mais um importante equipamento: a Casa Vida Nova. O evento de reinauguração do espaço, administrado pela Secretaria de Assistência Social de Osasco (SAS), da Prefeitura de Osasco, aconteceu na sexta-feira, dia 2/3.

A antiga unidade foi destruída por um incêndio. As crianças que estavam na casa que pegou fogo foram realocadas em outros abrigos com capacidade ociosa temporariamente até que o novo espaço fosse aberto. Como as crianças logo se adaptaram aos locais novos, a SAS optou por mantê-las nas novas casas.

Agora, a Casa Vida Nova reabre com capacidade total para 14 vagas, que serão preenchidas por crianças de zero a 18 anos separadas do convívio familiar por terem sofrido violência física ou intelectual, ou por terem algum direito violado.

“Este espaço é acolhedor, com as características de um lar. Esta conquista é da cidade, das crianças que precisam do olhar humanizado do poder público”, disse Elsa Oliveira, secretária de Assistência Social.

O local está longe de ser um alojamento. Ele tem quartos decorados para meninos e meninas, banheiros suficientes para atender a todos, sala de estar com TV e sofá, e cozinha. Todos os cômodos são os de uma casa normal e familiar.

A Casa Vida Nova terá uma equipe formada por assistente social, psicólogo, cuidadores, além do gestor da unidade e da equipe administrativa.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado da primeira-dama, Aline Lins, lembrou que a reabertura da Casa faz parte das comemorações dos 56 anos da cidade. “Tenho feito muitas visitas, anunciando obras e entregado outras para festejar o aniversário da cidade, mas esta é especial. Reabrir esta casa mexe com os nossos sentimentos. Este lugar mudará a vida de pessoas. Isso não tem preço”, disse, emocionado.

Durante a inauguração, o espaço recebeu a benção do Pastor Jonas Melo. Também prestigiaram a cerimônia de inauguração os secretários municipais Ana Paula Rossi (Educação), Cláudio Monteiro (Serviços e Obras), Lau Alencar (Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão), Sérgio Di Nizo (Administração), Bruno Mancini (Planejamento e Gestão), José Carlos Vido (Saúde) e Élio Salvini (Meio Ambiente), além dos vereadores Toniolo, Josias da Juco, Daniel Matias e Lúcia da saúde. Estavam presentes ainda Juvêncio Assis, do Conselho Tutelar Sul, Rafael Comerce, do Conselho Tutelar Norte, e a dra. Angélica, promotora da Vara da Infância e Juventude.