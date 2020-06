Osasco realiza drive thru da Campanha do Agasalho neste sábado

Neste ano, devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Fundo Social de Solidariedade de Osasco, adaptou a sua tradicional Campanha do Agasalho. Neste sábado (27), haverá um drive thru para receber as doações, das 10h às 15h.

O ponto de coleta das peças de roupas, calçados e cobertores será em frente ao Paço Municipal, que fica na avenida Lázaro Brandão, 300, na Vila Campesina. Para doar, não será necessário descer do veículo.

O Fundo Social de Solidariedade pede ainda que as doações sejam entregues embaladas, para evitar o risco de contaminação do coronavírus.