Osasco realizará pesquisa sobre gestão de resíduos em condomínios

O gerenciamento de resídios nos condomínios de Osasco tem sido um tema pautado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços e Obras. A administração está preparando uma pesquisa que servirá como diagnóstico para buscar alternativas e melhorar o serviço no município.

publicidade

A pesquisa deve ser digital e respondida pelos síndicos. O arquiteto Oscar Buturi, diretor de Gestão de Resíduos, afirma que espera, com a iniciativa, conhecer as principais demandas do setor. “Nosso objetivo é coletar informações acerca da dinâmica interna dos condomínios; se realizam a separação dos resíduos, se o nível de engajamento dos moradores é satisfatório, quem coleta esses materiais, se sabem o seu destino. Também esperamos conhecer a disposição do setor em fazer parcerias”, explica.

Além disso, representantes da Prefeitura de Osasco têm mantido conversas com alguns condomínios para, segundo a Diretoria de Gestão de Resíduos, conhecer a realidade do setor e propor parcerias para ampliar e melhorar a coleta seletiva. “Queremos buscar, juntos, alternativas para aperfeiçoar este serviço e melhorar a vida de muita gente, como os catadores autônomos e as cooperativas, dentre outros envolvidos”, continua Buturi.

publicidade

Persival Santi, secretário adjunto de serviços e obras, diz que o desafio no momento é levantar informações para criar uma base de dados sólida. “Estamos trabalhando para construir uma base confiável dos condomínios instalados no município. As administradoras de condomínios são fundamentais nesse processo e esperamos poder contar com todas elas, afinal, todos somos interessados e corresponsáveis”, afirma Santi.

Buturi destaca que a etapa da coleta de informações será uma das mais importantes. “As direções dos condomínios mudam com frequência e, para o sucesso da nossa pequisa e avanço dos trabalhos, precisaremos manter contato permanente com os síndicos, principalmente”, conclui o arquiteto.

publicidade

A data de lançamento da pesquisa ainda não foi divulgada. Para mais informações sobre a iniciativa, basta ligar para o telefone (11) 3652-9197 ou enviar e-mail para digres.sso@osasco.sp.gov.br.