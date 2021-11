Osasco recebe 1ª Copa LGBTQIA+ de Vôlei neste fim de semana

O Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, em Presidente Altino, recebe neste sábado e domingo, dias 20 e 21 de novembro, a 1ª Copa LGBTQIA+ de Vôlei de Osasco. Evento acontece das 8h às 22h.

Participam da Copa as equipes Le Vita Volley, Rank Volley, Vrau Vollei, Unicorns Brazil, Viva Vôlei, RB Voleibol, Vitra Voley e Lótus. Todas as equipes inscritas doaram cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco, que destinará as doações às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A ação é uma parceria entre o Instituto Divertere e a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer (Serel). A entrada é livre. O uso de máscara é obrigatório.

Serviço

1ª Copa LGBTQIA+ de Vôlei em Osasco

Quando: dias 20 e 21/11 (sábado e domingo) – das 8h às 22h

Local: Ginásio de Esportes Professor José Liberatti (Rua Jubair Celestino, 150, Presidente Altino, Osasco)

