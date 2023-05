Osasco recebe 3ª Copa LGBTQIA+ de Vôlei neste fim de semana

A Secretaria de Esporte de Osasco realiza neste sábado (13) e domingo (14) a terceira edição da Copa LGBTQIA+ de Vôlei. O evento é promovido com apoio do Instituto Divertere.

Desta vez, o torneio contará com a participação de 12 equipes: Bulls SP Vôlei; RB Voleibol; Vôlei FDP; Vila Maria Volleyball; Vitra Voley; Viva Vôlei; Le Vita Volley; Odonto+ Vôlei; Las Vegas Vôlei; Fenerbouas Voleibol; Super Vôlei e PH Vôlei.

O evento será realizado no Ginásio Professor José Liberatti, em Presidente Altino, e terá início amanhã (13), com os jogos a partir das 8h, e abertura oficial a partir das 12h. No dia seguinte as partidas também começam às 8h.

Esporte e saúde na Copa LGBTQIA+ de Vôlei

A Secretaria de Saúde de Osasco também é parceira do evento e leva sua equipe ao Ginásio para a realização de testes e vacinação contra a covid-19, HPV, sífilis e Influenza.

“A Copa tem a intenção de proporcionar um local seguro para a prática esportiva e promover o acolhimento da população LGBTQIA+, além de proporcionar o aumento do círculo de amizades e muita diversão a todos que participam do evento”, disse a criadora e coordenadora do projeto, Mônica Araújo.

“Faremos sempre campeonatos que integrem a população LGBTQIA+, pois o esporte é e sempre será para todas as pessoas”, completou o secretário em exercício de Esportes, Geraldo Leite.