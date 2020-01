Osasco recebe 6 mil doses da vacina pentavalente e crianças serão vacinadas a partir de segunda (20)

A Secretaria de Saúde de Osasco recebeu do Ministério da Saúde esta semana 6 mil doses da vacina pentavalente, que imuniza contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, além de combater uma bactéria que causa problemas respiratórios. De acordo com o calendário de vacinação, as crianças têm que tomar as doses aos dois, quatro e seis meses.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estavam sem abastecimento da vacina. Isso porque, em julho de 2019, a Anvisa recolheu lotes da pentavalente porque foram reprovados no controle de qualidade. Desde outubro, faltava vacina em quase todo o Brasil. A compra das vacinas é feita pelo Ministério da Saúde, que as repassa aos estados e esses enviam aos municípios.

A Secretaria de Saúde de Osasco está abastecendo as UBSs e as mães ou responsáveis poderão vacinar seus filhos a partir de segunda-feira (20), segundo a Prefeitura.

De acordo com o Ministério da Saúde, o abastecimento deverá ser normalizado em março. Em Osasco, as seis mil doses, de acordo com avaliação da Secretaria de Saúde, suprem a urgência, ou seja, situações de mães que procuraram pela vacina e não a encontraram.