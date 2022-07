Osasco recebe Batalha de Assadores com food trucks, chopp artesanal e música ao vivo

Osasco recebe Batalha de Assadores com food trucks, chopp artesanal e música...

Nos dias 6 e 7 de agosto a cidade de Osasco receberá O Burning Fest – A Batalha de Assadores, com diversas opções gastronômicas, cervejas artesanais e shows de rock. Evento será realizado no estacionamento da Prefeitura, das 12h às 22h, e a entrada será 1 kg de alimento não perecível.

publicidade

A Batalha de Assadores vai reunir opções de churrasco, parrila, costela de chão, além de hambúrguer e muito mais. Nos food trucks haverá torresmo, crepes, churros e sorvete. O evento também vai trazer opções de chopp e cervejas artesanais.

O público poderá curtir os dois dias de evento ao som de apresentações ao vivo de bandas de rock. Haverá ainda espaço Kids para as crianças brincarem com segurança enquanto os pais curtem as atrações.

publicidade

Evento é Pet Friendlly, ou seja, os animais de estimação também são bem-vindos.

SERVIÇO

publicidade

Burning Fest – Batalha de Assadores em Osasco

Quando: Dias 6 e 7 de agosto, das 12h às 22h

Local: Estacionamento da Prefeitura de Osasco – Av. Narciso Sturlini, 250

Entrada Solidária: 1 kg de alimento não perecível