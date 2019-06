Osasco recebe delegação chinesa e reforça acordo de cooperação

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, recebeu, nos dias 06 e 07/06, a delegação de Xuzhou, na China, cidade-irmã de Osasco. Promovida pelo Departamento de Relações Internacionais do município, a visita se deu por conta das comemorações pelos 20 anos de convênio entre as cidades.

Com uma área 163 vezes maior que Osasco, Xuzhou tem cerca de 2.600 anos de história. É a 36ª maior cidade da China e possui quase 9,5 milhões de habitantes em seus distritos e condados.

O presidente do comitê, Wang Anshun, agradeceu pela hospitalidade osasquense. “Osasco é uma cidade amistosa. Apesar dos quilômetros de distância, isso não influencia na nossa relação de amizade”, disse.

O representante da cidade chinesa fez questão de apresentar cada um dos membros da comitiva e explicou que comerciantes importantes de sua cidade nas áreas de construção e de agricultura estavam na delegação, pois pretendem investir no Brasil.

Rogério Lins, por sua vez, agradeceu a vinda dos chineses a Osasco, enaltecendo os índices positivos do município, que detém o 6º PIB do Brasil e a 2ª maior economia do estado. O prefeito agradeceu a parceria em projetos em Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Econômico.

Em 2018, representantes da Diretoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Osasco participaram da Conferência Internacional de Intercâmbio em Xuzhou, na província de Jiansu, na China, e firmaram o compromisso de troca de profissionais nas áreas da Saúde e de Esporte e Recreação, entre as duas cidades-irmãs, cuja irmandade teve início em 1999.

Durante o encontro, ficou estabelecida a ampliação da cooperação entre as cidades nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Econômico.

Depois da recepção formal, os convidados acompanharam apresentações culturais de estudantes da rede municipal.