Osasco recebe evento inédito de fisiculturismo “Oz Champions”

O Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, será palco de um evento inédito de fisiculturismo no dia 29 de junho. Trata-se do “Oz Champions”, no qual atletas amadores inscritos disputarão títulos em diversas categorias e premiações em dinheiro.

publicidade

Os atletas interessados em participar podem se inscrever até o dia 27 de junho por R$ 350. As categorias disponíveis são:

Men’s Physique: Master (acima de 35 anos), Iniciante, Júnior (até 23 anos), Sênior (a partir de 171 cm);

Master (acima de 35 anos), Iniciante, Júnior (até 23 anos), Sênior (a partir de 171 cm); Classic Physique: Master, Iniciante, Júnior, Sênior;

Master, Iniciante, Júnior, Sênior; Bodybuilding: Master, Iniciante, Júnior, Sênior;

Master, Iniciante, Júnior, Sênior; Women’s Physique;

Figure Open;

Bikini Fitness: Master, Iniciante, Sênior;

Master, Iniciante, Sênior; Wellness Fitness: Master, Iniciante e Sênior;

Master, Iniciante e Sênior; Atletas cadeirantes: feminino / masculino

O personal trainer Alex Santos, presidente da Sports Promoters Fisiculturismo & Fitness (SPFF), organizadora do evento em parceria com o promotor Douglas Solano, explica que entre os diferenciais do Oz Champions está a qualidade da estrutura oferecida aos atletas participantes.

publicidade

“A SPFF foi criada em 2018 com o objetivo de valorizar o atleta amador e a gente trabalha com essa premissa. Todos os nossos eventos têm premiação em dinheiro, além de contarmos com lugar confortável para o público assistir e para o atleta se apresentar, com um backstage completo, que oferece alimentação, água, energético e todo conforto para que o atleta amador seja tratado com muito profissionalismo”, detalha Alex Santos, ao Visão Oeste.

O público que deseja assistir ao Oz Champions pode garantir o ingresso por R$ 60 mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Quem optar por não levar o alimento pode adquirir a entrada para o evento por R$ 80.

“O ‘Oz Champions’ será o primeiro evento em Osasco. Tenho certeza que será uma parceria grandiosa para o fisiculturismo e para a cidade. Queremos receber mais de 200 atletas inscritos e esperamos mais de mil pessoas assistindo o evento durante todo o dia”, completa Alex Santos.

publicidade

Inscrições, ingressos e outras informações podem ser encontradas na página da SPFF no Instagram @spff_fisiculturismo.