Osasco recebe Festival da Cerveja Artesanal com música ao vivo no fim de semana

Osasco recebe Festival da Cerveja Artesanal com música ao vivo no fim...

A cidade de Osasco recebe neste sábado (24) e domingo (25) mais uma edição do Festival da Cerveja Artesanal. Com entrada gratuita, evento ocorre das 12h às 22h, com variedade gastronômica e atrações musicais.

O festival contará com mais de 60 tipos de cervejas de diversos produtores de toda região, como as marcas Insana, Alemão, Imperatriz e Madalena. Público poderá apreciar também churrasco, pastel, porções variadas, hambúrguer, churros e muito mais.

A programação musical está repleta de atrações. No sábado, se apresentam Alicia Matos, Folgatos, e a Banda Monallizza faz um Tributo a Tim Maia. Já no domingo, sobem ao palco Lorena Alexandre, que faz cover de Marília Mendonça; Since 2002 – Kamikaze Rock e La Moustache 80.

Para a diversão das crianças, o Festival da Cerveja Artesanal em Osasco preparou um espaço kids repleto de brinquedos.

SERVIÇO

Festival da Cerveja Artesanal Original no Estacionamento da Prefeitura de Osasco

Endereço: Rua Narciso Sturline 250- Centro de Osasco

Quando: de 24 a 25 de setembro de 2022, das 12h às 22h

Entrada Gratuita

Mais informações: (11) 98357-5195