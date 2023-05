Osasco recebe festival de hambúrguer, churrasco e churros no final de maio

O estacionamento da Prefeitura de Osasco recebe no último final de semana de maio, dias 27 e 28, o Festival de Burger, Churrasco e Churros. O evento ocorre das 12h às 22h, com entrada gratuita.

publicidade

O público contará com uma variedade gastronômica, cervejas artesanais, muitos shows ao vivo e espaço kids. No cardápio, o destaque fica por conta do primeiro food truck a produzir picanha de Red Angus no hambúrguer que pesa 200 gramas e é grelhado no charbrollier ou na parrilla.

Esta edição do festival em Osasco vai comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer, que é celebrado no dia 28 de maio. O evento é Pet Friendly.

publicidade

SERVIÇO

Festival de Burger, Churrasco e Churros

publicidade

Quando: Dias de 27 a 28 de maio, das 12h às 22h

Onde: Estacionamento da Prefeitura de Osasco – Rua Narciso Sturlini s/n

Entrada Gratuita