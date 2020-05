Osasco recebe mais de 1,2 mil cestas básicas do Atacadão

A Prefeitura de Osasco, por meio do Fundo Social de Solidariedade, recebeu, nesta quinta-feira (21), a doação de 1.260 cestas básicas do Atacadão unidade Osasco.

“Esses alimentos atenderão muitas famílias osasquenses que estão em vulnerabilidade social. Nós agradecemos muito ao Atacadão. Gestos como este fazem toda a diferença”, disse o prefeito da cidade, Rogério Lins ao receber as doações.

A primeira-dama, Aline Lins, destacou que os alimentos serão destinados às famílias que estão se cadastrando no Fundo Social. “Este é um momento da gente se unir, da cidade estar em união e prestar solidariedade com todos que mais precisam”.

“O vice-presidente do Atacadão nacional, Marco Oliveira, é nascido e criado em Osasco, e esse momento tão delicado despertou no grupo a possibilidade em contribuir e ajudar. Para nós é uma honra enorme poder participar e saber que estamos contribuindo com a população que mais necessita”, afirmou o gerente do Atacadão Osasco, Alex da Rocha.