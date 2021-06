Osasco recebe mais de 1,3 mil cobertores no drive thru da Campanha do Agasalho

O Drive Thru da Campanha do Agasalho, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Osasco, que aconteceu neste sábado (19), arrecadou mais de 1,3 mil cobertores novos e embalados.

publicidade

A campanha tem o objetivo de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social durante o inverno, que começou nesta segunda-feira (21). Devido à pandemia de covid-19, assim como na edição do ano passado, o drive thru foi instalado em frente ao Paço Municipal.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, esteve no local para acompanhar as doações. “Com a ajuda de todos, nós iremos fazer um inverno bem aquecido para os que mais precisam. O momento que estamos vivendo é bastante difícil, mas a gente sempre pode ajudar com alguma coisa”, declarou.

publicidade

Campanha continua

A Campanha do Agasalho não acabou. Doações de roupas, cobertores e edredons, podem ser deixadas de segunda a sexta-feira, na sede do Fundo Social de Solidariedade (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140, Centro).

Todos os itens arrecadados serão destinados às famílias osasquenses cadastradas no Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

publicidade

“QUEM ARRISCA GANHA MAIS”// Casal de Osasco ganha R$ 23 mil em novo quadro no “Domingo Legal”