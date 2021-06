Osasco recebe “motociata” pró-Bolsonaro neste sábado (12)

Apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido) em Osasco e região devem se reunir na manhã deste sábado (12) em frente à loja da Havan na cidade em concentração rumo à “motociata” que será realizada no na Capital paulista com a participação do presidente. Organizado por evangélicos, o ato ganhou o nome de “Acelera para Cristo”.

As forças de segurança estaduais contarão com um esquema reforçado de policiamento para o evento, que deve ter a participação de Bolsonaro. Mais de 6,3 mil policiais estarão a postos.

O policiamento estará reforçado em toda a capital paulista, na região metropolitana e na rodovia dos Bandeirantes, por onde o grupo seguirá até o km 62. As áreas próximas aos pontos de concentração (Av. Olavo Fontoura) e dispersão (Obelisco do Ibirapuera) dos participantes, também terão patrulhamento ampliado.

Em reunião de organizadores com a PM, foram estabelecidas regras como: as motos deverão estar todas emplacadas e não poderão trafegar a mais de 40 km/h. Será proibido empinar o veículo, e todos deverão usar capacete e máscaras.

Serão empenhados policiais de batalhões territoriais e especializados, como Baep, Choque, Trânsito, Rodoviária e Comando de Aviação da PM, Canil, com quase 2.100 viaturas, incluindo cinco aeronaves, além de dez drones. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Resgate também estarão posicionadas ao longo do trajeto a fim de prestar atendimento à população em caso de emergência.

TRAJETO

A concentração para o evento, de acordo com os organizadores, será feita a partir das 7h, na Avenida Olavo Fontoura, zona Norte da capital.

Às 10h, o grupo iniciará o deslocamento no sentido da Rodovia dos Bandeirantes até o km 62. A previsão é que o evento seja encerrado às 14h, na Praça Ibrahim Nobre (Obelisco do Ibirapuera).

Fique atento aos locais por onde o grupo circulará, caso precise se deslocar por essas regiões.

• AV. OLAVO FONTOURA

• PRAÇA CAMPOS DE BAGATELLE

• AV. SANTOS DUMONT

• AV. DO ESTADO

• PONTE GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA

• MARGINAL TIETÊ

• RODOVIA BANDEIRANTES (TREVO KM 62) – IDA E VOLTA

• MARGINAL PINHEIROS

• PONTE ENGENHEIRO ARI TORRES

• AV. DOS BANDEIRANTES

• CORREDOR NORTE-SUL – AV. RUBEM BERTA

• AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL

• PRAÇA ARMANDO DE SALES OLIVEIRA (RETORNO)

• PRAÇA IBRAHIM NOBRE (OBELISCO)

