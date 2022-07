Osasco recebe música ao vivo, feira de artesanato e mais neste fim de semana

A Secretaria de Cultura de Osasco preparou o festival de música “Canto de Julho”, com apresentações de diversos estilos musicais. Evento será realizado neste sábado e domingo, dias 30 e 31 de julho, das 10h às 17h, na Praça do Samba (rua Alexandre Baptistone, no Km 18).

A entrada é gratuita. Além das atrações musicais, haverá feira de artesanato, espaço para a criançada se divertir e praça de alimentação.

Confira abaixo a programação completa do evento:

Sábado – 30/7

10h – Sérgio – MPB /

11h – Vidal Johnny – Rock/MPB /

12h – Luís Carlos – Lc de Paula Quartet /

13h – Karen Crippa – Duo/Todos os ritmos /

14h – Johnny Meira – Pop MPB – Sertanejo /

15h – Jhonny Hits – Forró /

Domingo – 31/7

10h – Toninho Nascimento – MPB /

11h – Cláudia e Douglas Junqueira – MPB/SAMBA /

12h – Anor – Baroni Face (Oplon) – pop rock/MPB /

13h – Gustavo – Solo MPB Black /

14h – Binho Soul – Banda Black Music /

15h – Ariam Miranda – Pianista Cubano /

16h – Jorge – Samba de Jorge