Osasco recebe o Sesc Flamengo no primeiro jogo dos playoffs da Superliga de vôlei

As meninas do Osasco vão receber o Sesc Flamengo na abertura dos playoffs da Superliga de Vôlei 21/22 nessa sexta, 25, no Ginásio José Liberatti.

A equipe comandada pelo técnico Luizomar inicia o clássico contra a equipe de Bernardinho a partir das 21h e o ginásio deve receber lotação máxima. A partida será transmitida pelo SporTV 2.

Osasco encerrou a fase de classificação em 4º lugar na tabela e por isso chegou para a série melhor de três partidas com a vantagem do mando de quadra. Portanto, em caso de necessidade do jogo desempate, voltará ao Liberatti para decidir a vaga na semifinal contra a equipe carioca, quinta colocada na etapa inicial da Superliga.

“Todo o trabalho desde o início da Superliga é voltado para este momento. Entramos na reta final pela disputa do título da Superliga cientes do desafio e ao mesmo tempo bastante felizes porque sabemos da qualidade e seriedade do trabalho realizado por essa comissão técnica e por esse grupo de atletas. Vamos jogar o maior clássico do vôlei feminino do Brasil com a expectativa de mais um grande duelo, que sempre foi pautado por muita rivalidade e também muito respeito. Treinamos, estudamos e trabalhamos exaustivamente para apresentar o melhor nesta sexta-feira, diante do nosso torcedor, que certamente vai lotar o José Liberatti para nos enviar a energia única e contagiante que somente a torcida de Osasco tem”, afirma o técnico Luizomar.

Playoffs – A segunda rodada do playoff das quartas de final entre Osasco e Sesc Flamengo será segunda-feira (28), no ginásio do Tijuca, Rio de Janeiro. Em caso de uma vitória para cada lado, a partida de desempate será dia 1 de abril, no ginásio José Liberatti. As semifinais começam a partir do dia 8 e a série que definirá o campeão da Superliga 21/22 terá início em 22 de abril.