Osasco recebe programa Cidadania Itinerante

Osasco receberá nesta terça (14) e quarta-feira (15) uma unidade móvel do projeto Cidadania Itinerante, projeto da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) do governo do Estado que oferece serviços gratuitos como 2ª via de documentos, atestados e orientações.

A unidade estará no Calçadão da Rua Antonio Agú, das 9h às 17h oferecendo os seguintes serviços:

Agendamento para RG

Solicitação de 2ª vias de Certidões de Nascimento, Casamento, Óbito

Atestado de Antecedentes

Emissão de Carteira de Trabalho Digital (no celular)

Entrada no Seguro Desemprego

Solicitação de 2ª via do CPF

Emissão de 2ª via de contas: água e luz

Além disso, o Cidadania Itinerante também vai atender e encaminhar demandas a programas diversos das Coordenadorias do governo, como a da Diversidade Sexual, População Negra e Indigena, Política para Mulher entre outras.

