Osasco recebe R$ 756 milhões em repasses dos tributos estaduais

A cidade de Osasco não é a que mais recebe repasse de tributos estaduais na região. No acumulado de 2021 e primeiros meses de 2022, a cidade recebeu um total de R$ 756.156.702,65 em repasses da quota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), entre outros.

Com esse total, a Osasco fica atrás de Barueri na arrecadação desses tributos. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

Veja os valores dos repasses feitos ao município da região referentes ao ICMS, ao IPVA, ao Imposto sobre Produtos Industrializados para Exportação e à Compensação Financeira sobre Exploração de Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto, Xisto Betuminoso:

Osasco

2021 – R$ 573.412.754,27 //

2022 – R$ 182.743.948,38 //

Total: R$ 756.156.702,65 //