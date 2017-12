Osasco recebe seminário internacional “Direitos Sociais e Crise do Capitalismo”

O Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor) é palco, nesta quinta-feira, 14, do I Seminário Internacional “Direitos Sociais e Crise do Capitalismo – Os Caminhos da Resistência”. Promovido pela Advocacia Garcez, o evento acontece a partir das 17h, na sede do Secor: rua Antonio B. Coutinho, 118, Centro de Osasco. As inscrições são gratuitas, pelo e-mail [email protected]

“Eventos como este ajudam a fortalecer os movimentos sociais, os sindicatos, as entidades que estão na luta pelos direitos do povo. É importante termos consciência e nos prepararmos, ampliarmos o nosso conhecimento defendermos que uma outra realidade é possível, para além de toda a manipulação e pensamento único da grande mídia brasileira”, avalia o presidente do Secor, José Pereira da Silva Neto.

Além do sindicato, o seminário conta com o apoio da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas (ALAL).

O primeiro painel, que começará às 17h, com mediação do advogado Maximiliano Nagl Garcez, coordenador da Advocacia Garcez, terá como tema “A Falácia das ‘Reformas’ Sociais Como Alternativa à Crise do Capitalismo”. Os participantes serão a advogada colombiana Luísa Fernanda Gómez Duque, presidenta da ALAL; o advogado aregentino Matías Cremonte, presidente da Associação de Advogados Laboralistas da Argentina (AAL); e de Kjeld Jacobsen, assessor da Central Sindical das Américas (CSA).

O painel dois, com início às 19h, vai discutir “O Movimento Sindical e Popular Frente às ‘Reformas’: Perspectivas de Luta e Resistência”. Os participantes serão: José Pereira da Silva Neto, presidente do Secor; Diana Assunção, historiadora e dirigente de base do Sintusp; Carlos Duílio Zamboni Siri, advogado das Federações dos Trabalhadores Azeiteiros e dos Operários Ceramistas da Argentina; Daniela Muradas, representante da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas e vice-presidente da ALAL; além de representante do MTST. O mediador vai ser o advogado trabalhista Felipe Gomes da Silva Vasconcellos.

Serviço



I Seminário Internacional “Direitos Sociais e Crise do Capitalismo – Os Caminhos da Resistência”



Quinta-feira, 14 de dezembro, na sede do Secor: rua Antonio B. Coutinho, 118, Centro de Osasco

17h – Painel I: “A Falácia das ‘Reformas’ Sociais Como Alternativa à Crise do Capitalismo”

19h – Painel II: “O Movimento Sindical e Popular Frente às ‘Reformas’: Perspectivas de Luta e Resistência”

Inscrições gratuitas: [email protected]



Mais informações: (11) 3360-5536