Osasco recebe Simpósio de Direito Médico e da Saúde no dia 13

O Simpósio de Direito Médico e da Saúde de Osasco será realizado no dia 13 de março, das 8h às 18h. O evento é gratuito e passa a integrar o calendário oficial das comemorações do aniversário da cidade.

Destinado à comunidade médica, jurídica e civil de Osasco e região, o evento visa compartilhar informações jurídicas atuais sobre a saúde, que interferem na ética dos profissionais da saúde, na gestão de recursos públicos para o setor, nos direitos dos pacientes, entre outros campos da saúde.

“Estamos trazendo um time de peso e com uma nova visão sobre o direito médico e da saúde, especialmente no que diz respeito à atuação de todos os “players”, a implantação de políticas públicas na saúde, a humanização da medicina na era 4.0, a contratualização, a gestão de riscos focada no paciente, a judicialização, o Nat-JUS e outros assuntos relevantes aos sistemas público e privado de saúde”, afirmam os organizadores.

Publicidade

Neste ano, o evento será sediado no Centro de Formação Municipal dos Profissionais de Osasco – CEFOR, que fica na avenida Marechal Rondon, 236, Centro. Confira a programação completa clicando aqui.

Os interessados devem se inscrever neste link.

Realizado anualmente, o Simpósio é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Osasco, OAB Osasco e Comissão Científica do Instituto Jurídico Biomeds, com apoio da Associação Brasileira dos Advogados da Saúde (ABRAS).