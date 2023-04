Osasco receberá feira de franquias com opções de negócios a partir de R$ 3 mil

O hotel Urban By Unu, em Osasco, sediará a FranchiseB2B, uma das maiores feiras de franquias do país, no dia 2 de maio, das 8h às 20h. Será a primeira edição do evento na cidade de Osasco.

A feira, que tem o objetivo de expandir os negócios do setor de franquias em Osasco e região, tem entrada gratuita. A organização pede que os participantes levem dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para uma instituição sem fins lucrativos da região.

Na FranchiseB2B, o investidor terá a oportunidade de conhecer as franquias mais lucrativas dentro do mercado do Franchising Brasileiro. “Escolhemos as marcas que poderão garantir a independência financeira para quem está em busca de ter o próprio negócio ou quer voltar ao mercado. As opções de valores são as mais variáveis, a partir de R$ 3 mil”, afirma Ricardo Branco, responsável pela FranchiseB2B.

Com um modelo assertivo e diferenciado, o evento reunirá diversas marcas que atenderão os visitantes de modo personalizado e com hora marcada. Para isso, basta que os interessados agendem um horário com os representantes das redes nas quais desejam investir e sanem todas as dúvidas em uma conversa objetiva individual.

“A FranchiseB2B é uma oportunidade do investidor para ter uma experiência com as marcas nas quais deseja investir, conhecendo o processo da rede, bem como a equipe que irá auxiliá-lo no dia a dia da unidade”, explica Ricardo Branco,

Estão confirmadas para a primeira edição da FranchiseB2B em Osasco as marcas: AcquaZero, Armazém Fit Store, Banana Food, Bevita, BYD, Cakech, Creamberry, Croasonho, Detroit Steakhouse, Encontre Sua Viagem, Grab & Gula, Griletto, JinJin, Love Gifts, Mini Mart, Montana Grill, Nubelle, Odontic, Odontotop, Only Mule, Oral Brasil, Oral Unic, Pilão, Provedor Solar, Quisto, Rap Chef, Seletus, Smart Comm, Spider Kick, Suav, Thiago Samuel, Ultra, Visão Total e Zaplus Car.

O Urban By Unu está localizado na Avenida Santo Antonio, 1.453, Vila Osasco. Para inscrições e mais informações sobre o evento, basta acessar o site www.franchiseb2b.com.br.

SERVIÇO

FranchiseB2B Osasco 2023

Quando: Terça-feira, 2 de maio, das 8h às 20h

Onde: Urban By Unu (Avenida Santo Antonio, 1.453, Vila Osasco)

Entrada gratuita