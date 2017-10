“Osasco Renovada” já atendeu mais de 20 mil pedidos de limpeza de bueiro, iluminação pública e coleta de entulho, entre outros

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Serviços e Obras (SSO), realizou, ao longo da semana passada, diversas intervenções de limpeza e roçagem na Zona Norte.

As ações de manutenção e zeladoria aconteceram em alguns equipamentos públicos e também em vias públicas e praças. Foram contempladas com a operação “Osasco Renovada” todas as rotatórias e praças no entorno da avenida Brasil, no Jardim Rochdale, e os canteiros centrais das avenidas Cruzeiro do Sul e Brasil.

O Núcleo de Controle de Zoonozes (NCZ), no Parque Industrial Mazzei, a UBS do Munhoz Jr e o Parque Ecológico do Jardim Piratininga também receberam manutenção. As equipes também estiveram no entorno da Rua Morrinhos, no Jardim Munhoz Jr.

Segundo o secretário de Obras, Cláudio Monteiro, a cidade está passando por diversas ações de manutenção e zeladoria, executadas pelas equipes das Centrais Norte e Sul. No entanto, a Prefeitura tem dado uma atenção especial para a Zona Norte, haja visto que a região há algum tempo não recebia intervenções como as realizadas atualmente.

A operação “Osasco Renovada”, implantada no início do ano, já atendeu mais de 20 mil protocolos de pedidos abertos pela Central 156 e registros pontuais da Secretaria, conforme segue:

Iluminação pública – 9.801

Coleta de entulho – 5.506

Reparo de pavimento asfáltico – 3.172

Boca de lobo – 2.035

Retirada de móveis – 1.118

Roçamento – 914

Capinação – 648

Varrição de praça/rua – 382

Coleta de lixo – 295

Manutenção de praça – 231

Coleta seletiva – 65