Osasco sai na frente na decisão e luta para confirmar o título nesta terça (20)

O Osasco São Cristóvão Saúde largou na frente na disputa pelo título do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino vencendo o Sesi Bauru por 3 sets a 2 (parciais de 25/15, 21/25, 25/18, 18/25 e 16/14), no sábado (17), no ginásio de Presidente Altino. Agora, as osasquenses tentam confirmar a conquista de seu 15º estadual no segundo e último confronto da decisão, nesta terça-feira (20), a partir das 21h30, em Bauru, com transmissão do SporTV 2.

Se vencer novamente, o vôlei de Osasco fecha a série final com o placar de 2 a 0. Em caso de resultado positivo das donas da casa, a decisão estadual será no Golden Set, uma parcial extra disputada logo após o jogo desta terça.

A vitória osasquense no primeiro confronto da decisão acabou com a invencibilidade do adversário neste Campeonato Paulista. “Sabemos que vai ser uma guerra dentro de quadra dentro da casa delas. Bauru tem um time forte, mas também provamos a nossa força saindo na frente nessa final. Queremos muito esse título e não vamos parar de lutar até conseguir. Estamos unidas e focadas nesse objetivo”, garante a central Bia.

Para repetir a vitória sobre o Sesi, Osasco aposta novamente no saque e na relação bloqueio/defesa para gerar contra-ataques. “Tocamos em muitas bolas no primeiro jogo e nossa disposição defensiva, com certeza, fez muita diferença. Acreditamos sempre, não desistimos de nenhum bola e conseguir um resultado muito importante, que nos dá mais confiança para buscar esse título na casa delas”, afirma Tandara.

“Como tenho dito, a nossa postura dentro de quadra mudou e mudou para melhor. Estamos mais concentradas e com paciência para não forçar as jogadas. Claro que precisemos seguir evoluindo, principalmente, para diminuir o número de erros bobos, mas estamos no caminho certo”, completa.

Outro ponto importante na vitória sobre Bauru, na primeira partida da final, foi o fator banco. Luizomar usou praticamente todas as atletas à disposição, que responderam bem à responsabilidade dentro de quadra.

“A tônica da montagem do novo time do ciclo 2020/21 foi mesclar a experiência de jogadoras experientes e consagradas, como Jaque, Tandara, Camila Brait, Bia e Roberta, ao potencial de atletas jovens. Algumas delas nunca haviam vivido a experiência de jogar em um time de camisa pesada como o nosso e estão, jogo a jogo, entendendo o que isso representa. Esse grupo tem uma energia muito positiva. O resultado do trabalho da comissão técnica e o empenho das meninas em se entrosar e evoluir demonstram que vamos fazer uma grande temporada”, completa o treinador.

Final do Campeonato Paulista 2020

17/10 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE 3 x 2 Sesi Bauru – Osasco

20/10 – 21h30 – Sesi Bauru x OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Bauru (Sportv 2)