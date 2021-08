Osasco se aproxima das 600 mil doses de vacinas aplicadas e tem melhora nos índices da pandemia

Um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde de Osasco mostra que 80% dos munícipes com 18 anos ou mais já receberam ao menos uma dose da vacina contra a covid-19. Até o momento, a cidade aplicou 597.229 doses.

Do total de vacinas já aplicadas no município, 440.781 são da primeira dose, 139.008 referem-se à segunda dose, e 17.440 são de vacinas em dose única. O público com 65 anos ou mais está 100% vacinado, com primeira e segunda dose. As pessoas entre 60 a 64 anos estão em 78% de acordo com a administração municipal.

A Prefeitura reforça ainda que somente as duas doses da vacina garantem a eficácia prometida pelos fabricantes e ajudam a reduzir as internações e mortes. Mesmo após ser totalmente vacinado, é necessário manter os cuidados, como uso de máscara, evitar aglomerações e utilizar o álcool em gel.

Atualmente, estão sendo vacinadas pessoas com 25 anos ou mais em dois mega postos: Sesi Osasco (Rua Calixto Barbieri, 83, IAPI) e Ginásio Geodésico (Avenida Erucalipsto, 281, Cidade das Flores). A vacinação para esse público nos mega polos acontece das 9h às 17h, mediante agendamento prévio pela Central 156.

Melhora nos índices e retomada das atividades em Osasco

A Prefeitura destaca que o avanço da vacinação, aliada à redução das internações e mortes, permitiu a maior flexibilidade das atividades, inclusive o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Em Osasco, a taxa média de ocupação de UTI nos últimos 90 dias caiu de 91% para 49%, a ocupação de leitos de enfermaria caiu de 85% para 46% no mesmo período.

Já a taxa de contaminação, ou velocidade de transmissão, caiu de 1.28 para 0.97, ou seja, a cada um caso surgiam 28 novos casos. Agora, surge menos que um caso novo para cada caso confirmado. Os dados são da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município.

A partir de 17 agosto, caso a contenção da pandemia e os reflexos da vacinação continuem positivos, o governo estadual pretende liberar o avanço da fase de transição para a etapa de retomada segura. Com isso, a expectativa é eliminar todas as restrições de horário e liberar atendimento presencial com capacidade de 100%, mas com manutenção das regras para máscaras, distanciamento e protocolos de higiene.

Na retomada, as regras gerais e setoriais de segurança sanitária continuarão as mesmas da fase de transição e válidas para os 645 municípios do estado de São Paulo.

NO SÁBADO// Osasco faz drive thru para vacinar pessoas com 24 anos