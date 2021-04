Osasco se despede do fotógrafo Reinaldo Vaz

Morreu na madrugada deste domingo (4), aos 55 anos, o fotógrafo Reinaldo Vaz. Profissional com passagens marcantes por veículos de Osasco e região, como os jornais “Correio Paulista”, “Diário da Região” e “Giro S/A”, ele é mais uma vítima fatal da covid-19, após uma semana internado no Pronto Socorro do Jardim D’Abril. O enterro aconteceu durante a tarde, no cemitério Santo Antônio.

publicidade

“A cidade de Osasco perdeu um de seus melhores filhos, uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar, um amigo nas horas difíceis, um ombro que você poderia contar, um sorriso largo e uma risada inconfundível. Esse era Reinaldo Vaz”, declarou o jornal “Correio Paulista”.

Reinaldo Vaz deixa um filho, Vinícius. Ele era divorciado. Além da imprensa regional, prestou serviços a políticos tradicionais de Osasco, como os ex-prefeitos Celso Giglio (1941-2017) e Francisco Rossi e, atualmente, a vereadora Ana Paula Rossi (PL).

publicidade

Diversas personalidades do município manifestaram pesar pela morte de Reinaldo Vaz. “Vou guardar os bons momentos que vivemos nesses quase 30 anos de amizade. Que Deus conforte nossos corações”, afirmou Ana Paula Rossi.

“Hoje perdemos Reinaldo Vaz, grande fotógrafo, profissional exemplar, que deixa um legado àqueles com quem conviveu. Que Deus, em sua infinita misericórdia, traga paz a seus familiares e amigos, com os quais nos solidarizamos nesse momento de dor e separação. Vá em paz, Reinaldo!”, declararam, em nota conjunta, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e o secretário municipal de Comunicação, Thiago Silva.

publicidade

O deputado estadual e ex-prefeito de Osasco Emidio de Souza também manifestou pesar: “Reinaldo contribuiu muito com Osasco e região registrando momentos importantes de nossa história. Infelizmente é mais uma vítima dessa doença que já tirou a vida de mais de 330 mil pessoas no Brasil. Que Deus conforte os corações de todos os colegas da imprensa da região, dos familiares e amigos”.

“Se você perguntar para quem conhece Reinaldo Vaz, o que as pessoas acham dele, você verá o tamanho desse ser humano incrível”, declarou o jornalista Robson Donizete, do “Correio Paulista”.