Osasco se destaca por ações na pandemia e ganha prêmio de Combate à Fome

A cidade de Osasco recebeu o prêmio Josué de Castro 2021 – Combate à Fome e Desnutrição pelo destaque nas ações desenvolvidas pelo Banco Municipal de Alimentos durante a pandemia. A cerimônia de premiação foi realizada na quarta-feira (20), na capital paulista.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), participou da cerimônia e recebeu da primeira-dama estadual, Bia Doria, e do secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, uma menção honrosa. “A gente fica muito feliz por esse reconhecimento”, declarou Rogério Lins, durante discurso.

“A pandemia potencializou a desigualdade e consequentemente a insegurança alimentar. Com parcerias com o governo do Estado e a iniciativa privada, temos trabalhado para garantir alimentação saudável para aqueles que mais precisam”, continuou o prefeito de Osasco.

O prêmio Josué de Castro, que chegou em sua 11ª edição, é uma iniciativa do governo estadual, por meio do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Consea/SP. O concurso reconhece ações voltadas às soluções concretas para o combate à fome e a promoção de segurança alimentar e nutricional.

Neste ano, 39 projetos foram classificados ao Prêmio Josué de Castro, que foi dividido em duas categorias: Melhor Programa ou Projeto de Política Pública e Melhor Pesquisa Científica. O projeto “Banco de Alimentos de Osasco no Enfrentamento à Pandemia da Covid-19” rendeu ao município o terceiro lugar na categoria Programa/Projeto de Política Pública.

Na ocasião, Rogério Lins destacou também ações como o programa “Nosso Futuro”, que deve ser lançado em breve pela Prefeitura e beneficiará 23 mil famílias osasquenses com o valor de R$ 225. Ele apontou ainda que o governo do estado foi um importante parceiro da cidade por meio do programa Alimento Solidário, com a distribuição de milhares de cestas básicas.

Banco de Alimentos de Osasco

O Banco de Alimentos, do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, visa garantir o complemento alimentar adequado às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Atualmente, mais de 70 entidades de Osasco fazem o repasse dos alimentos captados pelo Banco de Alimentos com empresas privadas.

O número de famílias assistidas semanalmente varia entre 2,5 mil e 3 mil. Em 2020, no período mais crítico da pandemia, o órgão distribuiu mais de 110 mil kits e cestas básicas aos osasquenses. Além disso, o Banco conta com diversos parceiros, entre eles o iFood, o Dois Cunhados, a Facily, Ação da Cidadania, Milano, Ceagesp, Rede Metropolitana de Bancos de Alimentos, Carrefour, GPA, o Assaí e outros.

