Osasco sedia 2° turno do Brasileirão de basquete masculino; confira programação

Osasco recebe a partir deste sábado (2) o segundo turno do Brasileirão de basquete masculino, tendo o Basket Osasco como destaque da Conferência Amaury Pasos. Todas as partidas do time osasquense serão disputadas no ginásio Geodésico (avenida Eucalipto, 281, Cidade das Flores). A entrada é gratuita.

O primeiro duelo da Coruja será diante do AEGB/Vila Nova-GO neste sábado (2), às 19h15. Já no domingo (3), no mesmo horário, será a vez de encarar o Memorial/FUPES/Santos. “Nossa expectativa é muito grande, pois tivemos um excelente período de treinos, então, acredito que nosso time está bem melhor fisicamente e mais entrosado do que no primeiro turno. Com isso, esperamos conquistar bons resultados”, destacou o ala-pivô Igor Avelino.

O camisa 14 do Basket Osasco reforçou ainda a importância de jogar as seis partidas do returno em casa, no ginásio Geodésico, tendo como trunfo o apoio do apaixonado torcedor da cidade. “São seis jogos importantíssimos para buscarmos a classificação e a torcida será fundamental. Estão todos convidados, pois serão bons jogos, e faremos de tudo para buscar a classificação para a próxima etapa do Brasileiro”, concluiu Igor.

Sete times integram a Conferência Amaury Pasos e apenas quatro seguirão na competição para a disputa das quartas de final. Confira o calendário completo dos jogos do Basket Osasco no ginásio Geodésico:

2 de abril – SÁB //

19h15 – AEGB/Vila Nova x Basket Osasco / Local: Ginásio Geodésico – Av. Eucalipto, 281 – Entrada Gratuita //

3 de abril – DOM //

19h15 – Basket Osasco x Memorial/FUPES/Santos / Local: Ginásio Geodésico – Av. Eucalipto, 281 – Entrada Gratuita //

4 de abril – SEG // 19h15 – Basket Osasco x Praia Clube/Gabarito / Local: Ginásio Geodésico – Av. Eucalipto, 281 – Entrada Gratuita //

6 de abril – QUA // 19h30 – Basket Osasco x Sodiê Salgados/Mesquita/LSB / Local: Ginásio Geodésico – Av. Eucalipto, 281 – Entrada Gratuita //

7 de abril – QUI / 19h30 – São José dos Campos Basketball x Basket Osasco / Local: Ginásio Geodésico – Av. Eucalipto, 281 – Entrada Gratuita //

8 de abril – SEX // 19h30 – Basket Osasco x Botafogo / Local: Ginásio Geodésico – Av. Eucalipto, 281 – Entrada Gratuita