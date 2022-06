Osasco sedia 2ª etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu

A cidade de Osasco recebeu, no último fim de semana, a 2ª etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu, realizado pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu. A competição foi realizada no Ginásio José Liberatti, em Presidente Altino e contou com a participação de aproximadamente 1500 atletas.

A 3ª etapa também será em Osasco e está prevista para os dias 6 e 7 de agosto. As inscrições são realizadas pelo site: http://fpjjcompetidor.com.br/

Passaram pelo Ginásio Liberatti cerca de 1.700 pessoas por dia para prestigiar o evento, que arrecadou alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

Entre os atletas, o técnico do vôlei adaptado do município e também atleta de Jiu-Jitsu, Emerson Bel Moreira, representante do Bolsa Atleta, competiu na categoria Master 3/Peso Médio, conquistando medalha de bronze. No mês de abril o osasquense competiu com cinco atletas pela faixa roxa, consagrando-se vice-campeão.

Segundo o Grão-Mestre Otávio de Almeida Junior e presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, o evento foi marcante e contou ainda com a participação de dois atletas com paralisia, um atleta sem um membro inferior e dois atletas ucranianos refugiados no Brasil.

“Um atleta de classe especial (paralisia cerebral) fez questão de participar na categoria regular do campeonato, mostrou um Jiu-Jitsu muito peculiar, dando trabalho para o seu adversário. Duas irmãs gêmeas da classe infantil deram um show em termos de competência e desenvoltura. Já dois irmãos gêmeos da classe adulto fizeram uma final eletrizante arrancando aplausos da torcida e mostrando que o Jiu-Jitsu é esporte e não guerra de vaidades e estrelismos”, ressaltou Almeida Junior.

Um atleta sem uma das pernas sagrou-se campeão da categoria mostrando uma habilidade incrível e uma adaptação única das técnicas para vencer. Esses exemplos de motivação para todos.

“Parabéns a organização e aos atletas participantes, sem dúvida foi um evento bem organizado, com 60 pessoas de staff, mais equipe médica, e foram mais de 1.500 lutas disputadas em várias categorias”, destacou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.