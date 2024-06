Osasco sedia 7ª Conferência das Cidades nos dias 21 e 22 de junho

A Secretaria de Habitação de Osasco prepara a 7ª Conferência Municipal das Cidades. O evento será realizado entre os dias 21 e 22 de junho, no Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, localizado na Avenida Marechal Rondon, 263, Centro.

publicidade

A sétima edição do evento terá como tema: “Construindo a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

O objetivo da conferência é reconhecer as dinâmicas e necessidades dos municípios e regiões para orientar políticas e investimentos públicos. Serão discutidos temas como: moradia digna, espaços públicos inclusivos, transporte de qualidade, saneamento ambiental, planejamento local e regional e transformação digital, divididos em eixos temáticos.

publicidade

Após a reflexão e debate, deverão ser apresentadas as propostas de cada eixo para o município juntamente com a eleição de delegados para a fase estadual que acontece em julho.

O evento em Osasco será uma etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, prevista para acontecer no mês de novembro deste ano.

O credenciamento dos participantes, abertura do evento e leitura do regimento interno serão feitos na sexta-feira, 21 de junho, já as mesas temáticas para discussão, elaboração de propostas e eleições para delegados serão no sábado, 22.