Osasco sedia I Seminário Internacional “Família e Políticas Públicas”

Nesta terça-feira (4), a Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar (Sefam) da Prefeitura de Osasco realizará o I Seminário Internacional: “Família e Políticas Públicas”. O evento, que acontecerá das 9h às 17h no Teatro Municipal de Osasco, tem como objetivo consolidar e divulgar a atuação em prol do desenvolvimento das famílias com base em evidências científicas.

O seminário será realizado em dois formatos: online, por meio do canal oficial do Youtube da Prefeitura de Osasco (@governodeosasco), e presencial, no Auditório do Teatro. A participação é gratuita e aberta ao público interessado.

Estão confirmadas as presenças de especialistas internacionais e representantes de diversas cidades, que irão compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre o tema. O objetivo é subsidiar gestores públicos, representantes de organizações da sociedade civil, afins e acadêmicos, com informações relevantes sobre a importância da família nas políticas públicas, a partir de pesquisas e ações que visam o fortalecimento do vínculo familiar.

A iniciativa da Sefam busca promover um amplo debate sobre o papel fundamental das famílias na construção de uma sociedade mais justa e solidária, além de destacar a necessidade de políticas públicas que atendam às demandas específicas desse grupo social.

Para mais informações sobre o I Seminário Internacional “Família e Políticas Públicas”, os interessados podem entrar em contato com a Sefam por meio do e-mail eventos.sefam@osasco.sp.gov.br.

Veja a programação:

PROGRAMAÇÃO

9h – credenciamento

10h – abertura

10h20 – 1ª MESA – TEMA GERAL – O LUGAR DA FAMÍLIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

O Impacto das Políticas Públicas na Família – Dra. Karen Bogenschneider (EUA) – Universidade de Wisconsin-Madison/EUA;

Dra. Karen Bogenschneider (EUA) – Universidade de Wisconsin-Madison/EUA; A Família nas Políticas Públicas para a Infância – Dra. Ivânia Ghesti (BR) – Conselho Nacional de Justiça/Pacto pela Primeira Infância e Dra. Michelle Changman (BR) – Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Odessa/Projeto Afin;

11h20 – 2ª MESA – TEMA GERAL – FAMÍLIA E TRABALHO

Família e Trabalho na Legislação Brasileira: Desafios e Possibilidades – Rodolfo Canônico (BR) – Diretor Executivo do Family Talks;

Rodolfo Canônico (BR) – Diretor Executivo do Family Talks; Equilíbrio Trabalho-Família: boas práticas – Prof. Dr. Pedro Hollanda (BR) – ISE Business School

14h – 3ª MESA – TEMA GERAL – PARENTALIDADE E PREVENÇÃO: PESQUISA E BOAS PRÁTICAS

Parentalidade e Desenvolvimento na Primeira Infância – Profa. Dra. Maria Beatriz Linhares (BR) – Universidade de São Paulo (USP – Ribeirão Preto);

Profa. Dra. Maria Beatriz Linhares (BR) – Universidade de São Paulo (USP – Ribeirão Preto); Parentalidade e Prevenção de Comportamentos de Risco na Adolescência – Profa. Dra. Zila Sanchez – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP);

Profa. Dra. Zila Sanchez – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP); Experiências de Ações e Programas de Formação Parental – Osasco, Barueri, Pompéia, Ceará, Campina Grande, Uruguai.