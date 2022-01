Osasco sedia jogos da Copa São Paulo de Juniores

A Copa São Paulo de Juniores chega à 52ª edição. Neste ano, a competição conta com 128 equipes do futebol brasileiro divididas em 32 chaves. Osasco recebe o grupo 23 em rodada dupla. A primeira partida acontece nesta terça (4), às 17h, no Estádio Municipal José Liberatti, no Rochdale.

No jogo desta terça, o Osasco Audax recebe o Santo André (SP). Já às 19h15, o Joinville (SC) encara o Camaçariense (BA). Os demais jogos acontecem nos dias 7 e 10 de janeiro. Duas equipes avançam para a segunda fase.

O técnico da equipe osasquense, Sérgio Baresi, é ex-jogador e atuava como zagueiro. Ele jogou com Rogério Ceni nas categorias de base do São Paulo. Juntos, conquistaram a Copa São Paulo de 1993 diante do rival Corinthians.

O torcedor interessado em acompanhar os jogos pode adquirir o ingresso gratuito pelo site do Audax (http://audaxsp.com.br/copinha/) ou no site do Sympla.

No dia do jogo é necessário apresentar, além do ingresso impresso, a comprovação de vacinação com duas doses ou dose única contra a covid-19. O uso de máscara é obrigatório, assim como seguir todos os protocolos e recomendações.

Caso o torcedor não tenha completado o seu ciclo vacinal precisará apresentar um teste PCR contra a covid-19, com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com 24 horas de antecedência.

“A Copa São Paulo é um torneio muito atípico e difícil. As equipes têm que desenvolver um alto nível dentro da competição, não só técnico, mas o físico, tático e, principalmente, o mental. Nossa equipe está chegando forte e bem preparada. A meta é chegar o mais longe possível. Contamos com o apoio da nossa torcida”, disse Baresi.

A final do torneio acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Por causa da pandemia, a edição de 2021 da Copinha não foi realizada.