Osasco solicita ao governo estadual vacinas para pessoas com deficiência e comorbidades

Nesta quinta-feira (6), o prefeito Rogério Lins (Podemos) e o presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), solicitaram ao governo do estado o envio de mais doses da vacina contra a covid-19. O objetivo é priorizar a imunização em pessoas com deficiência e comorbidades como diabetes, HIV, hipertensão, entre outras doenças.

publicidade

Embora a vacinação desse grupo já esteja no Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 para este mês, Ribamar afirma que a Secretaria de Saúde do município pode ajudar na logística. “Nosso prefeito tem lutado incansavelmente para combater a pandemia e tenho certeza que ele não medirá esforços para garantir a imunização desse grupo de pessoas”, conta Ribamar.

Em abril, Ribamar pediu ao prefeito Rogério Lins celeridade na vacinação de pessoas com deficiência. “Quando fizemos essa solicitação, entendemos melhor que as pessoas com doenças preexistentes também estão mais expostas a contaminação pelo novo coronavírus. Recebi muitas solicitações para colocar pessoas com essas condições de saúde no grupo prioritário”, explica o vereador.

publicidade

A vacinação para esses novos grupos prioritários, incluindo ainda grávidas, puérperas e adultos com idade entre 55 e 59 anos, começa na próxima semana, conforme anunciou o governador João Dória, na quarta-feira (5).

Atualmente estão sendo vacinados idosos com 60 ou mais. Já na próxima segunda-feira (10), será a vez dos adultos que fazem parte dos seguintes grupos: Síndrome de Down, pacientes em tratamento de hemodiálise (Terapia Renal Substitutiva) e transplantados que utilizam imunossupressores.

publicidade

OPORTUNIDADES// Concurso público da Prefeitura de Osasco abre 433 vagas