Osasco tem 1° caso confirmado de varíola dos macacos

A Secretaria Estadual de Saúde informou que há um caso confirmado da varíola dos macacos em Osasco. Este é o terceiro paciente diagnosticado com o vírus monkeypox na região.

publicidade

A Prefeitura de Osasco informou ao Visão Oeste que o caso confirmado tem sido acompanhado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde e que “o paciente está bem e segue em isolamento domiciliar”.

Na região, o primeiro caso da varíola do macaco é de Itapevi e foi confirmado no dia 29 de junho. O segundo é de Cajamar.

publicidade

No estado de São Paulo, subiu para 77 o número de casos confirmados entre esta segunda e terça-feira. Do total, 69 estão na capital paulista. Os demais casos são de Osasco (1), Itapevi (1), Cajamar (1), Indaiatuba (2), Vinhedo (1), Santo André (1) e São Bernardo do Campo (1).

Todos os casos estão sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica do municípios e, de acordo com a Secretaria, apresentam boa evolução do quadro.

publicidade

Os sintomas, que podem durar entre duas e quatro semanas, incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e exaustão. Além disso, podem aparecer lesões na pele, inicialmente no rosto e que depois se espalham pelo corpo.

Cuidados e prevenção