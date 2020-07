Osasco tem 1º fim de semana sem mortes por covid-19 desde o início da pandemia, segundo Rogério Lins

Segundo o prefeito Rogério Lins (PODE), Osasco teve o primeiro fim de semana sem mortes em decorrência da covid-19 nos hospitais públicos da cidade desde o primeiro óbito pela doença, no início da pandemia no município, no fim de março. A afirmação foi feita por Lins em publicação nas redes sociais na noite deste domingo (26).

“Graças a Deus, acabo de receber a notícia que neste final de semana não tivemos nenhum óbito confirmado de coronavírus em nossa cidade em nossos hospitais públicos. É a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia”, afirmou o prefeito de Osasco.

“Outra ótima notícia é que 50 % das nossas UTIs e 80% dos nossos respiradores estão livres! Se todos continuarem fazendo sua parte, usando máscaras e obedecendo as regras, breve sairemos dessa! Bom início de semana a todos!”, completou Rogério Lins.

O município registrou, até este sábado (25), 596 mortes e 10.058 casos confirmados de covid-19. Além disso, 9.312 pacientes acometidos pela doença em Osasco já estão recuperados.