Osasco tem aulão preparatório para o Enem grátis no dia 19

No dia 19 de outubro, sábado, Osasco terá um aulão preparatório para o Enem gratuito oferecido pelo grupo Educracia, em parceria com a Alicerce Educação, no Jardim Santo Antônio.

Será uma tarde com a revisão das principais matérias, suporte socioemocional e mentoria para os participantes.

As vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever neste site.