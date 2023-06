Osasco tem curso para empresas sobre Lei de Cotas e contratação de pessoas com deficiência

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco promove a partir de agosto a 10ª edição do Espaço de Apoio Empresarial, que é um curso destinado às empresas que precisam cumprir a Lei 8213/91, conhecida como Lei de Cotas, ou as que querem se tornar mais inclusivas, contratando pessoas com deficiência.

O curso não tem custo para a empresa e visa orientar os gestores sobre como promover a inclusão e a empregabilidade das pessoas com deficiência e dos reabilitados do INSS no mercado de trabalho formal de forma decente e produtiva.

Na formação, a Setre aborda os seguintes conteúdos: Lei de Cotas 8213/91; Deficiências Inclusas na Lei; Lei Brasileira de Inclusão 13146/15; Especificidades das Deficiências: física, auditiva, visual, intelectual, mental e autismo.

O curso conta com palestrantes para falar sobre acessibilidade; tecnologia assistiva; relacionamento e convivência profissional; projetos inclusivos para as empresas, além de uma técnica do INSS que abordará sobre o Programa de Reabilitação Profissional do INSS, CIF, CID e laudo caracterizador da deficiência, entre outros.

O certificado será emitido aos empresários e gestores que tiverem no mínimo 75% de frequência no curso.

Inscrições

Para participar ou obter mais informações, o interessado pode enviar um e-mail para apoioempresasprefeituraosasco@gmail.com e/ou ligar no departamento responsável pelo curso, telefone: (11) 3683-6689, de segunda a sexta, das 8h às 17h.