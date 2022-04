Osasco tem Dia D de vacinação contra sarampo, influenza e covid-19 no sábado

A Secretaria de Saúde de Osasco promove neste sábado (30) o Dia D de vacinação contra a influenza, sarampo e covid-19, nas Unidades Básicas de Saúde e nos dois Centros de Atenção aos Idosos (Presidente Altino e Km 18), das 9 às 16h.

A UBS José Sabino Ferreira, do Jardim Baronesa, está em reforma e a vacinação será transferida para a Creche Rosa Broseghini (Rua Luís Gati, 161).

Serão vacinados contra sarampo, trabalhadores de saúde e crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos de idade. Nas crianças, será aplicada uma dose da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), independentemente da situação vacinal, completa ou não.

Já as doses de Influenza, serão ministradas em crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade, idosos e profissionais de saúde. Já a vacina contra a covid-19, serão aplicadas a primeira, segunda e doses adicionais em crianças, adolescentes, adultos e idosos.

De acordo com o Ministério da Saúde, o público infantil, com idade entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, deve tomar uma dose de cada um dos imunizantes, ou seja, não há necessidade de cumprir intervalo para a aplicação das vacinas contra o sarampo e influenza. Dessa forma, as duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia.

Já as gestantes e puérperas, povos indígenas, professores das redes pública e privada, pessoas com comorbidades e outros públicos devem se vacinar contra a influenza na segunda etapa da campanha que acontece a partir do dia 2 de maio (segunda-feira).

Os demais grupos seguem nas datas:

– Indígenas – a partir de 09/05;

– Profissionais da educação das escolas públicas e privadas – a partir de 09/05;

– Pessoas portadoras de deficiência – a partir de 09/05;

– Pessoas com comorbidades – a partir de 09/05;

– Forças de segurança e salvamento, forças armadas – a partir de 16/05;

– Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso – a partir de 16/05;

– Trabalhadores portuários – a partir de 16/05;

– Funcionários do sistema prisional – a partir de 16/05;

– População privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas – a partir de 16/05;

DIA D em Osasco

Influenza:

Crianças de 6 meses e menores de 5 anos de idade / Profissionais da saúde / Idosos com 60 anos ou mais //

Sarampo:

Crianças de 6 meses e menores de 5 anos de idade / Trabalhadores da saúde

Covid:

1ª dose para crianças / 1ª e 2ª dose para adolescentes / 1ª, 2ª, 3ª doses para adultos e idosos / 4ª dose para idosos com 60 anos ou mais e imunossuprimidos //

Onde: Em todas as UBSs e nos dois Centros de Atenção aos Idosos (Presidente Altino e Km 18),sábado, 30/4, das 9h às 16h. A UBS Baronesa, que está fechada para reforma, realizará a vacinação na Creche Rosa Broseghini (Rua Luís Gati, 161)