Osasco tem mais de 200 casos e 16 mortes com confirmação de covid-19

Osasco registra até o momento 206 casos e 16 mortes com confirmação por exames de covid-19, segundo boletim oficial divulgado na noite desta segunda-feira (13), pela Prefeitura. Outros 27 óbitos com suspeita do novo coronavírus estão em investigação e 20 foram descartados.

Entre os mortos pela covid-19 no município está Diogo Azeredo Polo Boz, jovem que não tinha doenças crônicas e antes de morrer desabafou nas redes sociais sobre o drama enfrentado após o diagnóstico de covid-19: “Estar com coronavírus é horrível. Uma tosse que não para e te impossibilita de respirar e te faz ter dores que você não imaginaria ter. Não aguento mais essas dores, ficar em uma sala de isolamento para poder melhorar e nada mudar. Repito, essa tosse que te deixa com muita dor, qualquer coisa que você faça já [te deixa] cansado e sem ar. Se cuidem, fiquem em casa. Isso não é uma ‘gripezinha’. É real e está muito perto de todos”.

No dia 6 de abril, Diogo foi internado no Centro de Teria Intensiva do Coronavírus, que funciona no prédio do Pronto Socorro do Santo Antônio, com muita dificuldade para respirar. Durante o período de internação, ele chegou a ser entubado e tratado com cloroquina, mas não resistiu ao tratamento e faleceu.

Outra vítima do coronavírus em Osasco foi o empresário Leandro Aguado, de 41 anos. Ele era dono de uma boutique de carnes e cervejas no KM 18. “O que nos resta é chorar, orar e pedir a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos. Hoje, Leandro Aguado, o nosso amigo BB, está alegrando o céu”, escreveu um amigo nas redes sociais.

Entre os casos de coronavírus confirmados em Osasco, 41 pacientes já estão recuperados, como os dois que saíram sob aplausos da equipe médica no fim de semana após lutarem pela vida no Pronto Socorro Osmar Mesquita, no Helena Maria.

“Sr. Nestor, 54 anos, e o Sr José 61 anos, entraram em estado grave no Centro de Combate ao Covid-19 no Osmar Mesquita, no Helena Maria, tiveram ALTA, graças à Deus! Parabéns à todos nossos profissionais da saúde e todos os colaboradores desta unidade!”, postou o prefeito Rogério Lins nas redes sociais junto ao vídeo que mostra o emocionante momento da saída deles.

Além disso, até esta segunda foram notificados 2.114 casos suspeitos da covid-19. Outros 571 casos notificados não pertencem ao município. Estão em análise 1418 casos. Foram descartados 427 casos por critério laboratorial.