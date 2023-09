Osasco tem saldo positivo de 1,1 mil empregos com carteira assinada em julho

A cidade de Osasco fechou o mês de julho com o melhor saldo de empregos em comparação com os demais meses do ano até agora, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Foram 8.311 admissões e saldo de 1.136.

Nos primeiros sete meses de 2023, a cidade já contratou 58.156 pessoas. Novamente os setores que mais empregaram foram, respectivamente, serviço, comércio, construção civil e indústria.

A Prefeitura atribui a geração de novos empregos na cidade não apenas ao trabalho da Administração em políticas fiscais visando atrair novas empresas, mas também pelos investimentos em infraestrutura, reforço na segurança com a contratação de novos guardas municipais, e cursos de qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, seja por meios próprios ou em parceria com instituições.

“Somados, tais fatores contribuem para que as empresas se sintam mais seguras para investir na cidade, que tem a segunda maior economia no Estado e a sétima do País, segundo dados divulgados em dezembro do ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”, diz a administração municipal de Osasco.

O fato de Osasco estar geograficamente situada entre as principais rodovias do Estado, como Castello Branco, Anhanguera, Raposo Tavares e Rodoanel Mário Covas, também contribuiu para o interesse do setor privado na cidade em razão da maior facilidade para a logística quanto à chegada de insumos, produção, transporte e distribuição do produto já pronto para consumo.

