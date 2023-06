Osasco tem saldo positivo de quase 1 mil empregos de janeiro a abril

A cidade de Osasco registrou saldo positivo de 901 vagas de emprego com carteira assinada de janeiro a abril deste ano. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, foram 33.473 admissões contra 32.572 desligamentos no período.

Novamente os setores que mais empregaram na cidade foram, respectivamente, serviço, comércio, construção civil, indústria e agropecuária. “A geração de novos empregos na cidade se explica não só pelo trabalho da Administração em políticas fiscais visando atrair novas empresas, mas também pelos investimentos em infraestrutura, reforço na segurança e o oferecimento de cursos de qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho”, diz a administração municipal.

De acordo com a Prefeitura, os fatores citados acima contribuem “para que as empresas se sintam mais seguras para investir na cidade”, que tem a segunda maior economia no Estado e a sétima do Brasil, segundo dados divulgados em dezembro do ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O fato de Osasco estar geograficamente situada entre as principais rodovias do Estado, como Castello Branco, Anhanguera, Raposo Tavares e Rodoanel Mário Covas, também contribuiu para o interesse do setor privado na cidade em razão da maior facilidade para a logística quanto à chegada de insumos, produção, transporte e distribuição do produto já pronto para consumo.

Entre as empresas que escolheram Osasco para tocar seus negócios estão a Mercado Livre, iFood, Rappi e Mercadocar.