Osasco tem trânsito caótico com interdição da Autonomistas causada por vazamento de gás

O motorista precisa ter paciência nesta volta para a casa em Osasco. Um vazamento de gás na área do Terminal Vila Yara causa a interdição de trecho da avenida dos Autonomistas, próximo à divisa entre Osasco e São Paulo, e ruas próximas. O bloqueio na principal via da cidade deixa o trânsito caótico por toda a cidade.



De acordo com o capitão Palumbo, os Bombeiros foram acionados após pessoas próximas ao Terminal sentirem o cheiro característico de vazamento de gás. No momento, a área está isolada para a identificação do foco do vazamento e solução do problema, afirmou, ao “Brasil Urgente”, da Band.



