Osasco terá ação especial para imigrantes e refugiados dia 25

A Prefeitura de Osasco vai celebrar o Dia do Imigrante, comemorado em 25 de junho, com uma série de atividades para imigrantes e refugiados. A ação será realizada no bairro Bonfim, das 10h às 16h.

publicidade

Serão oferecidos serviços como solicitação e renovação de documentos, busca por vagas de emprego, testes de acuidade visual, cadastro em programas sociais, atualização do Cadastro Único, além de vacinação contra a covid-19, testes e exames preventivos.

No local, também haverá atividades gratuitas para entretenimento, com jogos e brinquedos para as crianças.

publicidade

Para participar não é necessário fazer inscrição. Basta comparecer munido de documentos pessoais.

SERVIÇO

publicidade

1º Mutirão de atendimento aos Imigrantes e Refugiados

Dia: 25/06, das 10h às 16h

Onde: Rua Manoel Rodrigues, 155, Bonfim