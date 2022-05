Osasco terá ação para acolher moradores de rua nas noites mais frias

Em razão das baixas temperaturas previstas para os próximos dias na região, entre esta terça-feira (17) e o dia 24 de maio, a Secretaria de Assistência Social de Osasco vai acolher pessoas em situação de rua. As abordagens serão realizadas a partir das 20h, sempre que a temperatura estiver menor ou igual a 10°C.

Nas abordagens, que serão realizadas nos principais pontos da cidade, serão distribuídos cobertores, roupas e chocolate quente para os que se recusarem a ir para um dos três centros de acolhimento de Osasco.

As abordagens serão feitas por duas equipes (uma na zona Norte e outra na zona Sul da cidade), com um assistente social e dois bombeiros civis (voluntários) em cada uma dessas equipes.

Nos três serviços de acolhimento da cidade (dois no Rochdale, sendo um para homens e outro para mulheres com filhos ou sem filhos, e outro no Centro, para homens) haverá o aumento de 10% na capacidade de acolhimento.

O Centro Pop (Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua), que funciona durante o dia, também abrirá emergencialmente à noite com 15 vagas. No local serão disponibilizados colchões e cobertores.

Presenciou alguém dormindo na rua durante o frio? Saiba como ajudar:

Os munícipes também podem entrar em contato com a Prefeitura pela Central 156 para informar sobre pessoas em situação de rua que necessitam de ajuda.

Operação de inverno e vagas em hotéis de Osasco

A Prefeitura de Osasco também está organizando a operação inverno 2022, com início previsto para 15 de junho, com a contratação de 50 vagas na rede hoteleira, que receberá as pessoas em situação de rua.

Durante a operação inverno (das 20h à 0h) também é feita abordagem social, na qual é oferecido acolhimento institucional. Para aqueles que não aceitarem, serão ofertados sacos térmicos e agasalhos.

SERVIÇO:

Serviço de Acolhimento Feminino e Famílias (Rua Belo Horizonte, 87, Jardim Rochdale. Telefone: 3654-1996)

Serviço de Acolhimento Adulto Masculino (Rua Belo Horizonte, 87, Jardim Rochdale. Telefone: 3654-2869)

Serviço de Acolhimento Centro (Rua Dr. Mariano Jatati Marcondes Ferraz, 418. Telefone: 3656-2543)