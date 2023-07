Osasco terá aplicativo para agendamento de consultas médicas

A Prefeitura de Osasco está lançando o aplicativo para celular Saúde+Osasco. Trata-se de uma ferramenta para facilitar o acesso dos usuários do sistema municipal de saúde, com serviços e informações.

O aplicativo, que foi desenvolvido pela Giespp (Gestão Inteligente da Educação e Saúde Pública e Privada) pode ser baixado gratuitamente em disopsitivos Android e IOS.

Para acessar, os moradores de Osasco terão que fazer cadastro na UBS do bairro. É possível iniciar o cadastro pelo próprio app, mas o solicitante terá que levar documento com foto, CPF e comprovante de residência pessoalmente na UBS. Quem já tem cadastro em alguma UBS já poderá usar o aplicativo.

O aplicativo armazenará o histórico de atendimento, agendamentos, carteira de vacinação, notificações, avaliação de atendimento, sugestões/dúvidas, cartão virtual do SUS e localização de medicamentos nas UBSs, além de enviar alertas sobre as consultas marcadas e a possibildade de desmarcar com antecedência.

Segundo a Prefeitura de Osasco, em breve a ferramenta terá mais funcionalidades, como agendamento de consultas e tele consultas.

“É mais uma ferramenta que dará mais celeridade aos serviços de saúde para melhor atender aos nossos munícipes”, comentou o prefeito Rogério Lins.