Osasco terá aulas de natação e hidroginástica a partir de fevereiro

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou, na noite desta quarta-feira (5), que o município oferecerá aulas gratuitas de natação de hidromassagem a partir de fevereiro. As atividades serão realizadas nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) José Saramago, no Jardim Santo Antônio, e no Zilda Arns Neumann, Jardim Elvira.

“A Prefeitura está contratando professores de natação, salva-vidas, entre outros profissionais para diversas atividades e cursos que serão oferecidos gratuitamente nos locais”, afirmou Rogério Lins, nas redes sociais.

As duas unidades foram reformadas durante a pandemia, de acordo com o prefeito, que também destacou a importância das atividades. “A prática de atividades físicas aquáticas melhora a imunidade contra doenças respiratórias e traz vários outros benefícios”, completou.

