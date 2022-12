Osasco terá campanha por doação de sangue amanhã e sexta (9)

O SuperShopping Osasco recebe, nesta quinta e sexta-feira, dias 8 e 9 de dezembro, mais uma edição da campanha para doação de sangue, em parceria com o Hemocentro São Lucas e a ONG AmorSeDoa.

publicidade

Para participar, o interessado deve acessar o site www.supershoppingosasco.com.br/blog.php?post_id=37025 e escolher o melhor dia e horário. A campanha ocorre no 2º Piso do empreendimento, próximo à loja Centauro.

O doador precisa levar um documento oficial com foto, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos no dia anterior, pesar mais de 52 quilos, estar descansado e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses. Além disso, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável.

publicidade

SERVIÇO

Campanha de doação de sangue em Osasco

Quando: dias 8 e 9 de dezembro

Onde: SuperShopping Osasco

Agendamentos: www.supershoppingosasco.com.br/blog.php?post_id=37025